Governo | il calendario della consultazioni | tutti gli orari e dove vederle

(Di giovedì 20 ottobre 2022), ilin tv– Finalmente le. Oggi, 20 ottobre 2022, al Quirinale il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, inizierà ad incontrare i vari partiti per il varo del nuovo. Si inizierà questa mattina alle ore 10, con l’udienza del presidente del Senato, Ignazio La Russa e si finirà con la delegazione del centrodestra, che verrà ricevuta domani, 21 ottobre, alle ore 10,30. Ma vediamo ildellenel dettaglio: GIOVEDì 20 OTTOBRE 2022 Ore 10: presidente del Senato, Ignazio La Russa Ore 11: presidente...

Palazzo Chigi avrebbe a quel punto un nuovonella pienezza dei suoi poteri. Dalla fiducia all'approvazione della Legge di Bilancio: ecco i passi principali che esecutivo e Camere dovranno ...... avvenuta ieri sera, per fisare ildei colloqui di rito prima di conferire l'incarico per la formazione del nuovo. Entro venerdì potrebbero concludersi. Giorgia Meloni dovrebbe ... Verso il nuovo governo, il calendario delle consultazioni con il presidente Mattarella Nella serata di mercoledì 19 ottobre, l’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica ha pubblicato il calendario delle cosiddette “consultazioni”, con cui il presidente della Repubblica Sergio Mat ...La diretta video delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo: il calendario degli incontri del presidente Sergio Mattarella e tutte le ultime notizie.