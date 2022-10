Governo | domani cerimonia premio Matteotti a P Chigi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Si terrà, alle ore 11 nella Sala Verde di Palazzo, ladi premiazione dei vincitori della XVIII edizione del. Lasi svolgerà alla presenza del segretario generale della presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa, di Alberto Aghemo, presidente della Fondazionee di Stefano Caretti, componente della commissione giudicatrice. Parteciperanno in videocollegamento gli studenti e i docenti del Liceo Scientifico 'Marconi' di Parma, del Liceo Statale 'Niccolò Braucci' di Caivano (NA) e del Liceo Classico 'Alessandro Manzoni' di Mistretta (ME).

O tutti i partiti si schierano con la Nato, oppure ilnon si fa . Punto. Diretta streaming ...invece toccherà alla maggioranza. Qui di seguito la diretta della giornata. 10.30 Isabella ...L'incarico è atteso per. Breve viaggio nelle 'non segrete' stanze del palazzo del Presidente ...spiega a porte chiuse e senza riserve qual è la sua volontà per la nascita del nuovo. Una ...Ore 10:00 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio La Russa; ore 11:00 Presidente della Camera dei deputati, On. I colloqui si terranno in due giorni, il centrodestra verrà ricevuto venerd ...Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Si terrà domani, alle ore 11 nella Sala Verde di Palazzo Chigi, la cerimonia di premiazione dei vincitori della XVIII edizione del Premio Matteotti. La cerimonia si svolger ...