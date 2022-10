Governo | consultazioni | manca solo il Pd | L' incarico al premier atteso domani | Per il Centrodestra parlerà solo Meloni

Un'opposizione che cercherà di ingaggiare ilsu tematiche concrete". Così il Segretario di Azione e leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, al termine dellecon il Capo dello ..."Per quanto riguarda le proposte di legge guarderemo ai fatti concreti. Comunque siamo disponibilissimi a un confronto costruttivo con questo"., Schullian (Svp - Autonomie): il nostro orientamento è per il no, ma vogliamo valutare la lista dei ministri Guarda la fotogallery "Posso confermare che siamo orientati per il ...Prendono il via le consultazioni al Quirinale per formare il nuovo governo. Nel primo di due giorni di incontri, alle 10:00 di oggi, 20 ottobre, dopo avere sentito al telefono il presidente emerito, G ...Giuseppe Conte avverte il futuro governo di centrodestra: diritti e reddito di cittadinanza non si toccano. Il presidente del Movimento 5 Stelle, in conferenza stampa dopo le consultazioni con il capo ...