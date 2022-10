Governo | Consultazioni | Gruppo per le Autonomie al Colle | “Non voteremo la fiducia al governo Meloni” Fontana e La Russa 15 minuti da Mattarella Domani col centrodestra anche Berlusconi

Roma, 20 ottobre 2022 Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, arriva al Quirinale per ledel Presidente della Repubblica Mattarella per la formazione del. / QuirinaleLo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Quirinale dopo aver incontrato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delleper la formazione del10:00 ...Sono cominciate oggi alle 10 le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Il primo a essere ricevuto da Sergio Mattarella sono i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e ...Si parte con i presidenti di Camera e Senato. Poi tutte le delegazioni dei partiti mentre il centrodestra, unito, si presenterà al Colle domani mattina. Sarà l'ultimo incontro prima che Mattarella ass ...