Governo | consultazioni al via | centrodestra andrà unito

Sky Tg24

per non perdere la FarnesinaMeloni: il calendario delleal Quirinale L'audio di Berlusconi: "Zelensky Non posso dire quello che penso. Putin era contrario alla guerra"Anche oggi, alla vigilia delleal Quirinale, non si farà vedere. Domani alle 10.30 ... cioè al. Il problema è il Cav. I due non si parlano più. Abbonati per continuare a leggere ... Verso il nuovo governo, il calendario delle consultazioni con il presidente Mattarella 1' di lettura 19/10/2022 - "La lista dei ministri la presenterà Meloni, non ci sarà nessuna scissione" POLITICA (Roma). "Governo con amico di Putin Sarà governo di centrodestra che da sempre ha dimos ...Al via oggi le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. I primi a essere ricevuti da Mattarella saranno La Russa alle 10 e Fontana alle 11. Dalle 16:30 alle 19 sarà il turno di ...