Governo | al via le consultazioni L’annuncio di +Europa sul governo Meloni – LIVE

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Pronti, via. Sembra l’altro ieri e invece è passato quasi un mese dalle elezioni del 25 settembre che hanno incoronato Giorgiapremier “in pectore” del Belpaese. Tre settimane complicate, per la leader di FdI, impegnata a impostare col bilancino l’accordo di maggioranza per la formazione del. Il centrodestra, diciamolo, si è dimostrato meno unito di quanto sperassero gli elettori.prima ha dovuto convincere Salvini a rinunciare al Viminale, poi si è ritrovata con la grana Licia Ronzulli e tutto quello che ne è seguito: il colpo di scena sull’elezione di Ignazio La Russa, votato da un pezzo di opposizione ma non da Forza Italia; gli appunti poco edificanti di Berlusconi carpiti dai teleobiettivi dei fotografi; e infine i due audio rubati al Cav su Putin e l’Ucraina, audio che hanno costretto ieri ...

Per sostenere le Regioni e le Province Autonome in questo percorso, ilha già stanziato 610 milioni di euro , con il Decreto Interministeriale pubblicato in Gazzetta il 4 ottobre. Le risorse ...I Tories: "O vaida sola o ti cacciamo noi" Truss ha annunciato le sue dimissioni dopo aver ... Nella giornata di ieri, ilda lei guidato aveva perso un altro pezzo importante con le ...Roma, 19 ott. Le consultazioni al Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il varo del nuovo Governo inizieranno domani mattina alle 10, con l’udienza del presidente del Senat ...Centrodestra nel caos per il nuovo audio di Berlusconi, cresce imbarazzo e disappunto in Fratelli d’Italia. La risposta del Cav Roma, 19 ott. Nuovo audio filo putiniano di Silvio Berlusconi, nuove pol ...