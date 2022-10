Golf | DP World Tour 2022 | Marcus Armitage da solo al comando del Mallorca Open Gagli miglior italiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Iisti del DPcontinuano a darsi battaglia in questa parte di stagione ricca di tornei organizzati sul suolo iberico. Questa mattina è scattato il(montepremi 2 milioni di dollari), evento giunto alla sua seconda edizione . Al termine del primo round guida la classifica. L’inglese comanda con lo score di -8 (63 colpi), e vanta una lunghezza di margine sull’olandese Daan Huizing. Perun solido round bogey free, con la classifica che è tuttavia corta. Al terzo posto troviamo infatti con -6 lo spagnolo Alejandro Canizares, il danese Rasmus Hojgaard, e l’austriaco Lukas Nemecz. -5 e sesta piazza per il malese Gavin Green, il sudafricano Darren Fichardt, ed il thailandese Jazz Janewattananond. Sul ...

