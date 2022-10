Gohar Eshghi | l’80enne iraniana che si toglie l’hijab per protestare contro il regime | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Suo figlio era un blogger libero che utilizzava internet per pubblicare contenuti e denuncele angherie deldi Teheran. E per questo motivo, nel 2012, venne arrestato, portato in carcere e torturato fino alla morte. Sua madre non vide mai il corpo martoriato del figlio, ma percepì le violenze subite da un sudario inzuppato di sangue. Ora quella madre,, ha 80 anni e un suoha fatto il giro del mondo. After 80 years of wearing hijab, #took her hijab off “because of a religion that is killing people”. She called people not coming to the streets to protest cowards.is mother of #SattarBeheshi an Iranian blogger who was killed by the Islamic Republic in 2012. pic.twitter.com/j0QLXVQhlF — Masih Alinejad ...