Gli zoccoli Birkenstock da 60 euro sono l' ultima ossessione della gente vestita bene

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Gliattraversano un momento di enorme popolarità. Si tratta di un tipo di calzatura che esiste, in una forma o nell'altra, da secoli. Nell'ultimo anno, però, è stata elevata al rango di alta moda e le scarpe che un tempo indossavi per girare in casa o portare fuori la spazzaturadiventate una vera e propria tendenza. Prada ne produce una versione decisamente spettacolare. Bottega Veneta non riesce a tenere in magazzino le sue enormi varianti in gomma. Tuttavia, nonostante l'improvviso splendore dello zoccolo,gli esemplari di punta del genere che tendono a far parlare di sé online. In questo momento, per esempio, nessun modello è più richiesto delleA 630, una silhouette abbastanza fuori dagli schemi che viene venduta da rivenditori specializzati del calibro di End. Clothing, ...