Giovani siciliani | aumenta il disagio psicosociale causato dalla Dad

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – A oltre due anni dallo scoppio della pandemia il 26,9% deiritiene la didattica a distanza responsabile di aver peggiorato la propria formazione, mentre il 36,2% ha evidenza dei molti disagi psico-sociali che essa ha provocato agli studenti. Sono stati presentati oggi a Catania, in occasione dell’edizione siciliana della ‘Fiera Didacta Italia’, i dati del 10° Rapporto di ricerca realizzato dall’Osservatorio ‘Generazione Proteo’ dell’Università degli studi Link, che ha visto intervistati centinaia di studenti della regione Sicilia di età compresa tra i 16 e i 19 anni. I risultati, che offrono un focus specifico nel territorio sul mondo della scuola e sulle trasformazioni in atto in ambito formativo e relazionale nel post-pandemia, si inseriscono all’interno della cornice del 10° Rapporto di ricerca dell’Osservatorio, ...

