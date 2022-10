(Di giovedì 20 ottobre 2022) Bergamo. Dopo le due vittorie contro Novara e Triestina,registra una brutta battuta d’arresto. I seriani hanno perso nel turno infrasettimanale contro, squadra della provincia di Vicenza promossa in Serie C la scorsa stagione. “La sensazione è stata fin da subito quella di aver avuto un approccio molle e poco reattivo” ha detto mister Giuseppe Biava lasciando trasparire la sua frustrazione per una falsa partenza che è costata cara: dopo 8 minuti il punteggio era già sullo 0-2 per effetto delle reti di Piana e Fyda, poi al 28? l0 0-3 di Tremolada. Parziale che è rimasto fino a fine gara. “Oggi non avevamo la solita cattiveria sulle seconde palle, sui contrasti e i nostri avversari da questo punto di vista sono stati molto più bravi. Il risultato del primo tempo la dice lunga. Nella ripresa abbiamo ...

BergamoNews.it

...può capitare e poi è una fortuna che venga ammortizzata dal Napule luccicante di queste settimane. Non a caso il San Paolo, pardon il Maradona lo ha accarezzato con tanti applausi...Almenoora. Perché Berlusconi, dopo ladell'altroieri, è ancora in modalità attacco e non gli dispiace infatti far vedere gli appunti di fuoco, scritti di suo pugno l'altro giorno in ... Giornataccia per l'AlbinoLeffe: l'Arzignano Valchiampo dell'ex Togni vince 0-3 Marcatori Sondalo: m. Mottini tr. Medea SONDALO: Federico Abordi, Giacomo Medea, Andrea Vedovelli, Christian Plozza, Gabriele Pini, Matteo Maffi Gonzalez, Silvio Mottini, Nicola Moi, Gioele Patroni, R ...Il Napoli non diventi Narciso, non si specchi nella propria bellezza. Kvara è un’esperienza paranormale. Sui social quanti commenti beceri su Meret Le pagelle di Napoli-Bologna 3-2 a cura di Fabrizio ...