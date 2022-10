Giorgia | sconcertante gaffe al Tg1 | ecco come chiamano la Meloni | Video

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Una carrellata di strafalcioni tv segnalati dai telespettatori è andata in onda ieri sera a Striscia la Notizia, su Canale 5. Tra questi ladi una giornalista di Studio Aperto: "Elisabetta Biraghi ne spara una galattica", spiega Alessandro Siani nel servizio. Cosa ha detto? "La navicella spaziale delle dimensioni di un frigorifero ha individuato e colpito il bersaglio alla velocità di 14mila miglia orarie, poco più di 22 chilometri l'ora". "22 chilometri l'ora? - commenta allora il conduttore -. Mi sembrano un po' pochini". Poi si passa al "languorino di Silvia Vada al Salone del gusto di Torino". "La ragazza ha un certo languorino - spiega Vanessa Incontrada - ha azzannato il paninazzo del signore, in barba a ogni norma igienica, e il boccone le ha aperto lo stomaco...". Infatti poi la giornalista ha provato diversi pietanze chiedendone un assaggio ...

