Ginevra Lamborghini svela come ha reagito Elettra alla sua squalifica | reazione inattesa VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nell’ultima puntata online di Casa Chi è intervenutala quale ha fatto delle confessioni inedite su sua sorellandoabbiasua. In particolar modo, l’ex gieffina hato che il comportamento della sorella è stato del tutto inaspettato. In particolar modo, la protagonista dell’intervista ha detto di aver L'articolo proviene da KontroKultura.

Antonella Fiordelisi attaccaal GF Vip: 'È fidanzata ma ci ha provato con tutti nella Casa' L' attacco lanciato daad Antonino Spinalbese nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello ...Antonino Spinalbese, urla fuori dalla Casa su: il messaggio Tra Antonino Spinalbese esi è da subito instaurata una complicità evidente agli occhi degli spettatori. Dopo la squalifica dell'ereditiera, però, tra i due si sono create tensioni in studio; infatti, la ...Elettra Lamborghini ha pubblicato nuove foto su Instagram che, come sempre, non sono passate inosservate. La cantante ha scelto un completo a fiori decisamente aderente, con una scollatura che lascia ...Ginevra Lamborghini, come tutti sanno, è stata squalificata dalla Casa del Grande Fratello Vip e torna a parlare di Antonino Spinalbese.