GF Vip | le anticipazioni di stasera | torna Marco Bellavia Chi abbandona la casa?

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con il GF Vip di Alfonso Signorini. Questa serail programma targato Mediaset: le, giovedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5 decimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. A “Gf Vip” il ritorno di. A distanza di settimane, l’ex gieffinoin studio per raccontare la sua esperienza nel reality in un’intima intervista con Alfonso Signorini. Al televoto: Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Chi tra loro dovràre la? L'articolo 361magazine.