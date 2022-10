Gf Vip | diretta decima puntata | il ritorno di Marco Bellavia e il nuovo eliminato

Gaffe abbastanza clamorosa per Alfonso Signorini , che questo pomeriggio ha raccontato intv , parlando delle anticipazioni della puntata del Grande Fratello7 di stasera , che Ginevra Lamborghini avrebbe lasciato il fidanzato e che nella rottura sentimentale in qualche modo ...... esploso proprio dopo la sua uscita dal Grande Fratello2022 . Lo aveva raccontato lei stessa in unaInstagram con i suoi followers: ' C'è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal ...La cantante fa chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale, sottolineando che quello che è stato detto dal conduttore in diretta non corrisponde alla realtà ...Ginevra Lamborghini ha davvero lasciato il suo fidanzato per colpa di Antonino Spinalbese Il gossip è stato lanciato direttamente da Alfonso ...