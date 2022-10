GF Vip 7 | Luca Salatino rivela con quante donne è stato prima di Soraia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7,ha smesso dei momenti di sconforto in cui pensa alla fidanzataAllam Ceruti, conosciuta a Uomini e, che gli manca moltissimo. In uno di questi momenti,ha spiegato agli altri coinquilini cosa prova davvero che la ragazza – ovvero un sentimento mai provato– e condi incontrarenel talk show di Maria De Filippi. Al GF Vip 7,si sbilancia sul suo passato sentimentale Parlando della sua vita sentimentale con gli amici Charlie Gnocchi, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese,ha spiegato fino a quanto ...

...la ex campionessa di scherma ha trovato arrogante il comportamento del giovane nei confronti diSalatino a cui ha risposto in modo secco e spiazzate. George Ciupilan, Grande Fratelloda ...continua a 'soffrire' per Soraia nella casa del GFNel dettaglio, all'interno della casa del GF7,Salatino ha ribadito ancora una volta tutto il suo amore nei confronti di Soraia, ...Grande Fratello Vip 7, puntata 20 ottobre 2022: anticipazioni, cast, concorrenti, streaming e diretta su TvBlog.Cristina Marino è incinta del secondo figlio o della seconda figlia, lei e Luca Argentero non hanno rivelato se sarà maschio o femmina ma c’è un indizio che fa supporre ci sia già un nome per il bebè.