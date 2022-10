GF Vip 7 | decima puntata in diretta – il ritorno di Bellavia Signorini | «Marco si toglierà qualche sassolino dalla scarpa»

(Di giovedì 20 ottobre 2022)- US Endemol Shineper il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.45:… GF Vip 7: anticipazionidi giovedì 20 ottobre 2022 Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonsoconduce ladel GF Vip 7. Con lui in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, insieme a Giulia Salemi in postazione social. Uno ...

Filippo Bellavia si apre sul ritiro di Marco Bellavia dal Grande FratelloMentre si avvicina la messa in onda della nuova epuntata del Grande Fratello2022, dove Marco Bellavia segnerebbe il ritorno al reality dopo il ritiro, fanno rumore alcune dichiarazioni rilasciate da Filippo Bellavia sul nuovo caso della ...Grande Fratello, la diretta di giovedì 20 ottobre su Leggo.it Gf, Marco Bellavia torna in studio, tra depressione e bullismo: la reazione dei vipponi A distanza di settimane e dopo averlo più ...Decima puntata per il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade ...Marco Bellavia torna in studio per raccontare la sua esperienza nel reality in un'intima intervista con il conduttore Alfonso Signorini ...