Gf Vip 7 | Attilio Romita ancora contro gli autori | “Questi giochetti li facevano anche noi al telegiornale…”

(Di giovedì 20 ottobre 2022)sa bene come funzionano i meccanismi televisivi, e, al Grande Fratello Vip, si è lasciato andare a delle considerazioni degne di censura. Il giornalista si è sentito a volte un pesce fuor d’acqua per la sua carriera lavorativa, all’interno della Casa e per il livello generale, tanto che la figlia, contraria alla sua partecipazione, gli ha negato attualmente la parola. Durante la serata di ieri,, chiacchierando con Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Alberto de Pisis, ha tirato in ballo glidel Gf Vip. Tutto ha avuto inizio con la clip mandata in onda dalla redazione in merito al matrimonio di Giale De Donà e il suo compagno miliardario. I due avevano avuto modo di chiacchierare sullaone, ma l’equipe di Alfonso Signorini avrebbe oscurato volontariamente il momento. ...

Romita è tra i concorrenti più lucidi di sempre. Parla poco ma quando lo fa sgancia delle bombe e, nella maggior parte dei casi, sono indirizzate agli autori del Grande Fratelloe Patrizia svelano come "funziona" il GF: la regia censura Durante la serata di ieri, chiacchierando con Patrizia, Charlie e Alberto, ha tirato in ballo la clip mandata in onda dal ...Gf7 Anticipazioni, eliminazione e nuovi ingressi Durante il corso della puntata scopriremo ... In nomination ci sono Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta,Romita, Alberto ...Ennesima lamentela di Attilio sul lavoro di chi monta i video per le puntate del GF Vip; secondo Romita, per Charlie si avrebbe un occhio di riguardo ...Attilio è molto nervoso, non sembra aver preso molto bene le Nomination, soprattutto quella di Patrizia, verso la quale nutre profonda stima. Il giornalista è risentito delle motivazioni futili che sp ...