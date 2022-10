Il Fatto Quotidiano

Al contrario, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per spegnere l''. Putin, chi ...- Kirill ha fatto anche riferimento all'ultima burrascosa riunione del WCC avvenuta in...Gli accademici, arrivati inda dodici paesi europei, hanno incollato articoli scientifici ... Al World Health Summit, Scholz interrotto dall'allarme- Nei giorni scorsi Scientist ... Germania, incendio distrugge centro per rifugiati ucraini: “Movente politico” "Io volevo solo disfarmi della merce: non certo che venisse dato fuoco al negozio". Questa la linea difensiva del noto commerciante Bruno Balmelli, da oggi al banco degli imputati assieme a quattro co ...Cinque alla sbarra per il rogo doloso di via Nassa, il noto commerciante luganese ammette il tentativo di truffa assicurativa ...