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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 14 del 20 Ottobre 2022

Gelsin Hayat
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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 14 del 20 Ottobre 2022 (Di giovedì 20 ottobre 2022) Mentre Songül si avvicina alla verità che sta cercando, perde Najat all’ultimo momento. Sapere che i K?rdar sono in realtà la parte visibile di questo lavoro non solleva completamente Songül e Sadi. Songül si trova in un posto inaspettato mentre cerca di ottenere una dichiarazione da L'articolo proviene da MediaTurkey.
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