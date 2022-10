Gb | via ministra Interno | giorni critici per governo Truss

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) –per ildella premier Liz, dopo che Suella Braverman ha rassegnato le dimissioni dall’incarico didegli Interni. Secondo il parlamentare conservatore britannico Simon Hoare,ha dodici ore per invertire la rotta. “Tutto è possibile ma i tempi sono stretti”, riferisce alla Bbc. Alla domanda sesia all’altezza del compito, Hoare risponde autodefininendosi “una persona dal bicchiere mezzo pieno”, ma spiega che malgrado questo considera che “il punteggio non sembra molto alto”. Poi esprime “rabbia, disperazione, tristezza” perché “un buon lavoro, fatto negli ultimi anni, sembra dissolversi davanti ai nostri occhi”. Infine ammette che “si avverte un crescente senso di pessimismo in tutte le ali del partito ...

tvsvizzera.it

Ripercorriamo le attività della Guardasigilli del governo Draghi: 600 giorni inArenula I vertici Gai dei ministri Giustizia e affari interni (Gai) ; le riunioni del gruppo ...mandato della...Non si conosce il nome del futuro ministro del Mare, fortemente voluto dalla leader didella ... Una fedelissima del presidente di Fdi, Marina Elvira Calderone, potrebbe essere la nuovadel ... GB: Truss traballa, via ministra dell'Interno e ministra-capogruppo Al via alle 10 le consultazioni del presidente della Repubblica, che dà l'avvio alla fase clou per la formazione del nuovo governo. Composte le camere con presidenti, commissioni e uffici entra in gio ...(Adnkronos) – Giorni critici per il governo della premier Liz Truss, dopo che Suella Braverman ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di ministra degli Interni. Secondo il parlamentare conservatore ...