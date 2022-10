Agenzia ANSA

danno infatti Sunak come superfavorito 11/10 come successore di Liz Truss. Segue Penny Mordaunt7/2 e Ben Wallace dato a 8/1. Le chance di Jeremy Hunt restano inoltre a 9/1, sebbene l'...Rishi Sunak sarà prossimo premier Ipuntano già tutto su Rishi Sunak come prossimo primo ministro britannico, dandolo 'superfavorito' con un punteggio di 11/10. Segue Penny ... Gb: per i bookmaker Rishi Sunak sarà prossimo primo ministro - Mondo I bookmaker danno infatti Sunak come superfavorito 11/10 come successore di Liz Truss. Segue Penny Mordaunt per 7/2 e Ben Wallace dato a 8/1. Le chance di Jeremy Hunt restano inoltre a 9/1, sebbene ...L'addio a Downing Street arriva dopo sole 6 settimane. In una breve dichiarazione ha spiegato di essere arrivata al potere "in un momento di grande instabilità economica e internazionale. Famiglie e a ...