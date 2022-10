Gb | la premier Truss lascia dopo solo 45 giorni

Allunga ulteriormente la sterlina britannica nei confronti del dollaro dopo l'annuncio delle dimissioni da parte dellaLiz. Il cambio tra sterlina e dollaro si e' spinto sopra 1,13 e registra un incremento vicino all'1% a 1,1320. Minore il recupero della valuta inglese nei confronti dell'euro: il ...Labritannica diventa l'inquilina di Downing Street col soggiorno più corto, battendo il precedente primato di 119 giorni di George Canning. Dall'insediamento durante i giorni di lutto nazionale, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Liz Truss si è dimessa da leader del Partito conservatore e resterà premier fino a quando non sarà scelto un successore.