Gb | “Johnson vuole candidarsi come leader Tory”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – A quanto riferisce il Times, si prevede che l’ex premier Borissi candidi nuovamente allaship del partito conservatore, per tornare così a guidare i governo. Ad avvalorare l’ipotesi di una possibile candidatura di Borisè anche un tweet del suo ex segretario privato. “Spero che ti sia goduto le vacanze boss. Tempo di tornare. Ci sono alcune cose in ufficio di cui occuparsi”, ha scritto James Duddridge, terminando con l’hashtag “bringbackboris” (ridateci Boris). L'articolo proviene da Italia Sera.

A volte ritornano: secondo il Times l'ex leader Tory e ex premier Boris Johnson, starebbe pensando di ricarndidarsi per guidare il partito così da poter tornare in caso di elezione a Downing Street