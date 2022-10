Gb | chi è Liz Truss | premier per 45 giorni

Il mandato più breve di sempre - Prima delle dimissioniTruss ( eccoè ) è stata in carica come premier britannica per soli 45 giorni: si tratta del mandato più breve dei primi ministri della Gran Bretagna. Il secondo, sottolineano i media, fu ...Quel "Welcome to Britaly" è andata di traverso, com'era prevedibile, aha cuore il tricolore, l'...Agnelli tramite Exor ha acquisito il 43% della società editrice) aveva già bacchettatoTruss ...