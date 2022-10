Gazzetta – Milan e Leao | incontro con l’avvocato | la trattativa sul rinnovo va avanti

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 2022-10-18 20:30:37 Arrivano conferme dalla GdS: La dirigenza rossonera ha avuto un colloquio nel pomeriggio col legale che ha in mano la procura per rappresentare il giocatore. Non c’era, invece, il padre di Rafa La partita prosegue. La lunga e complessa vicenda delcontrattuale di Rafaelcols’è arricchita oggi di un nuovo capitolo, in parte previsto. A Casa, nel pomeriggio, il d.t. Maldini e il d.s. Massara hanno avuto un colloquio con Ted Dimvula,francese che ha in mano la procura per rappresentare il giocatore. Il legale s’è presentato in via Aldo Rossi insieme a un collega nel tardo pomeriggio e ne è uscito un paio d’ore più tardi: non c’era, invece, il padre di Rafa, che ieri sera aveva cenato coi dirigenti rossoneri al Gran Galà del Calcio a Rho ...