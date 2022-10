Gas | con le nuove regole risparmi fino a 265 euro per le famiglie Ecco cosa cambia e come affrontare l’inverno

Leggi su italiasera

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lenorme sul riscaldamento mirano a tenere in funzione i caloriferi per meno ore e a una temperatura più bassa. Uno studio dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha stimatoa 265per leitaliane durantegrazie al nuovo Piano. Per fatture ancora più leggere, inoltre, è possibile seguire alcune buone pratiche quotidiane, utili per razionalizzare l’uso dell’energia e tagliare i consumi. Diventa legge il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas: in base alle, i termosifoni si accenderanno più tardi e rimarranno in funzione per meno giorni e per un’ora in meno al giorno. Una riforma che aiuterà leitaliane a far fronte ad un inverno rigido e un caro-bollette ...