Agenzia ANSA

Balzo del 13,01% delnaturale in chiusura di seduta al Ttf di Amsterdam. Per le consegne di novembre il prezzo fissato è di 127,15 euro al MWh. In forte crescita le quotazioni del metano anche a Londra, dove per ogni ...C'è chi ha visto aumentare ilmetano del +116% e hi del 164%, mentre la luce è salita del 46% ... 29mila utenti, nel 2021 ha sostenuto costi attorno al milione di euro, mentre per il 2022a ... Gas balza a 127,15 euro al MWh in chiusura ad Amsterdam Balzo del gas (+10%) dopo una fase di forti cali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Le trimestrali Usa, in molti casi sopra le ...Balzo del 13,01% del gas naturale in chiusura di seduta al Ttf di Amsterdam. Per le consegne di novembre il prezzo fissato è di 127,15 euro al MWh. (ANSA) ...