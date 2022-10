Gallette di riso ritirate dal mercato | ecco marca e lotto ' Possibile presenza di micotossine'

Nuovo richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute : l'avviso riguarda stavolta le confezioni da 200g didigiganti di marchio Carrefour bio 'per possibile presenza di micotossine'. L'allerta è stato pubblicato sul sito del ministero: il produttore Continental Bakeries - Granco Sa, con sede ...Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti didigiganti a marchio Carrefour Bio per la possibile presenza di micottossine. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con i numeri di lotto R22159A e R22160A e i ...ROMA. Le gallette di riso "giganti" bio marchio Carrefour sono state ritirate dal commercio per la "possibile presenza di micotossine". La decisione arriva dal ministero della Salute. "I consumatori c ...Il ministero della Salute ha comunicato sul proprio sito il richiamo dal mercato di due lotti di gallette di riso giganti a marchio Carrefour per la presenza di micotossine che supera i limiti di legg ...