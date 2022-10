Gaffe o sfottò | l’annuncio inglese su Immobile lascia il dubbio

Sport Fanpage

Come raccontato anche a Pio e Amedeo, il deejay si rese protagonista di unaclamorosa: Damante lasciò infatti il suo computer con Whatsapp acceso e, in questo modo, la sua ex fidanzata potè ...Ora il difensore è bersaglio di unosui social network dopo la sconfitta di San Siro per 2 - ... Allegri: "Togliete 5 titolari al Milan e poi vediamo" Unasimile, ma più recente, l'ha fatta ... Gli inglesi dimenticano che l'Italia non sarà ai Mondiali: clamorosa gaffe in diretta TV