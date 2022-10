(Di giovedì 20 ottobre 2022) In direttissima uno dei tre ladri che hanno preso di mira la, èsorpreso nella notte dai carabinieri. Rilasciato, il giovane ha dato in escandescenze e così è finito di nuovo in manette.

L'Eco di Bergamo

...in vigore del Codice dell'amministrazione digitale e a 25 anni dalla legge Bassanini, che ha ... intervistati un paio di giorni fa su Rai1, mentre gustavo un buon caffè, sui rischi didi ......nell'apertura di conti intestati a persone fisiche che in precedenza avrebbero denunciato il/... 131 -del TUB) e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 131 - ter del TUB)... Furto bis alla farmacia di Romano, questa volta però un 19enne è stato arrestato In direttissima uno dei tre ladri che hanno preso di mira la farmacia, è stato sorpreso nella notte dai carabinieri. Rilasciato, il giovane ha dato in escandescenze e così è finito di nuovo in manette ...Il recente caso di un giovane vittima di furto d’identità ci dice che siamo tutti in pericolo, esperti compresi, non a causa dell’ignoranza informatica dei cittadini o dei pericoli ontologici del digi ...