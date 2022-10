Friends | rivelazioni choc di Matthew Perry | “Ho rischiato di morire per la mia dipendenza”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il successo, per, era arrivato con, la sitcom americana in onda sul network Nbc dal 1994 al 2004, una della più apprezzate di tutti i tempi. Lui, nel gruppo di ragazzi simpatici e un po’ imbranati, interpretava il sarcastico Chandler. Ma se nella serie le sue avventure tragicomiche, ambientate principalmente a Manhattan, hanno lasciato un segno nei cuori dei fan durante le dieci indimenticabili stagioni, nella realtà a lasciare il segno sulla sua pelle è stata la sua condotta dissoluta e l’abuso di sostanze stupefacenti. L’attore durante una scena della sitcom“Hai il 2% di possibilità di vivere” La lotta per disintossicarsi dura da dieci anni, ma ora per la prima volta ha deciso di parlarne, insieme ai lati oscuri della sua vita e agli alti e bassi della sua carriera, nel libro di memorie ...

Il successo, per Matthew Perry, era arrivato con, la sitcom americana in onda sul network Nbc dal 1994 al ...Anticipando alcune delleche sono contenute nel suo libro di memorie, Lovers and the Big Terrible Thing in uscita negli Stati Uniti il prossimo 1° novembre, l'attore ha svelato di ...Il successo, per Matthew Perry, era arrivato con Friends, la sitcom americana in onda sul network Nbc dal 1994 al 2004, una della più apprezzate di tutti i tempi. Lui, nel gruppo di ragazzi simpatici ...L'attore, tra i protagonisti della celebre serie, e le rivelazioni contenute in un'autobiografia di prossima uscita ...