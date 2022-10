Francesco Valdiserri travolto e ucciso | l’autista positiva a droga e alcol Le avevano già ritirato la patente

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Aveva un tassoemico pari a 1,57 l’automobilista ventitrenne che la notte scorsa ha investito esu via Cristoforo Colombo a Roma. Un tasso che ha determinato l’arresto della donna, ora ai domiciliari. In queste ore il pm Erminio Amelio, che ha conferito l’incarico per l’autopsia che verrà eseguita domani al Policlinico di Tor Vergata, procederà alla richiesta di convalida dell’arresto. Tragedia a Roma: 18enneda un’auto mentre era sul marciapiede della Cristoforo Colombonella notte mentre camminava sul marciapiede Il diciottenne, al primo anno di università, era figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Lucae Paola Di Caro. ...

