Francesco Valdiserri travolto e ucciso a 18 anni sul marciapiede | il cordoglio dei politici | da Letta a Meloni e Crosetto

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 'Il mio 18enne meraviglioso non c'è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un'auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla' è ...

Nulla' è il post pieno di dolore di Paola Di Caro, la mamma di, il ragazzo di 18 anni, travolto ed ucciso mentre camminava sul marciapiede sulla via Cristoforo Colombo a Roma . ..., questo il nome del ragazzo, era figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca ...«Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà.“Sarai sempre con noi, ti vorremo sempre bene amico nostro”. Gli amici di Abdullah lo hanno ricordato in un parco di Dragona. Il 20enne è morto in un incidente a Tor Bella Monaca. È Moustafà Abdullah ...