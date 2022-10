Francesco Valdiserri morto sulla Colombo a Roma | aveva 18 anni | investito sul marciapiede da un' auto fuori controllo forse ubriaca la donna alla guida

Incidente nella notte a Roma , e un ragazzo di 18 anni,, ha perso la vita mentre camminava con un amico sul marciapiede in via Cristoforo Colombo . Il giovane è morto dopo essere stato travolto da un'auto, una Suzuki Swift guidata da ...Dramma nella notte sulla via . Un ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni a novembre,, figlio di due giornalisti del Corriere Della Sera Lucae Paola Di Caro , è stato travolto e ucciso mentre camminava sul marciapiede della laterale in direzione all'...Si chiama Francesco Valdiserri il diciottenne investito e ucciso mentre camminava sul marciapiede a Roma. Era figlio di due giornalisti.A Roma è emergenza sicurezza stradale: 6 morti in 6 giorni, l'ultimo - Francesco Valdiserri - investito e ucciso sul marciapiedi ...