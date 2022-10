Francesco Totti | l' amico rivela | Con Noemi Bocchi ha voglia di famiglia

, tutte le foto del primo weekend di coppia con Noemi Bocchi PAPARAZZATI INSIEME Elodie e Andrea Iannone innamorati a Madrid ABBRACCI E COMPLICITA' Elisabetta Gregoraci innamorata a ...La separazione trae Ilary Blasi coinvolge anche volti noti come Ilaria D'Amico: amica della ex coppia, ha voluto dire la sua sul caso. Da mesie Ilary Blasi sono protagonisti, loro malgrado, della cronaca rosa. La separazione tra i due, avvenuta con tanto di intervista da parte del Pupone e dichiarazioni choc di Alex ...Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio, e vorrebbero presto mettere su famiglia insieme. Ne è sicuro Alex Nuccetelli, caro amico e confidente dell'ex calciatore, che ha rivelato al settimanale ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ef0e1ed5-e80d-4169-7e1f-3c265d6745 ...