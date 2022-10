(Di giovedì 20 ottobre 2022)molti omicidi stradali c’è una parola che non finisce mai nei titoli dei giornali o sugli articoli che leggete sugli schermi dei cellulari: è la parola “”. Si epura (chissà perché) il filo rosso che accomuna gli autisti: lodaè decisivo in () tutti gli incidenti che finiscono sulle prime pagine dei giornali.Valdiserri è l’ultima vittima: l’ha travolto una 23enneta e ubriaca Era ubriaca eta la 23enne che l’altra notte ha uccisoValdiserri, 18 anni, travolto mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo. Era positivo adil 40enne romano che, l’8 ottobre sulla bretella della A24, ha ucciso ...

Secolo d'Italia

Resta in carcereMoretti , l'automobilista di 53 anni accusato di aver travolto e ucciso le due turiste belghe Wibe Njls e Jess Dewildeman la sera dell'8 ottobre scorso intorno alle 22,15 sul tratto urbano ...Dewildeman e Wibe Bijls "sono morte sul colpo": è l'esito dell'autopsia che è stata eseguita ...di 24 e 26 anni investite sabato sera sul tronchetto della A24 dalla Smart guidata daM ., ... Francesco, Jessy, Kate e gli altri: dietro chi li ha uccisi c'è (quasi) sempre lo sballo da droga e alcol A carico dell'indagato Francesco Moretti, 53 anni, per il giudice "sussistono gravi indizi di colpevolezza" e "concreto pericolo di ..."