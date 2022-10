FOTO E VIDEO SN – ATP NAPOLI | presenti 4 azzurri | bel gesto di Politano con un tifoso

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La città diormai è diventata una e vera e propria culla dello sport. E questo non solo in ambito calcistico, dove la squadra di Luciano Spalletti sta facendo emozionare tuttae rabbrividire mezza Europa a suon di prestazioni sontuose e calcio spumeggiante che ricorda gli antichi fasti dell’epopea Sarri. Atp250: 4tra gli spalti In questi giorni il capoluogo campano è diventato la culla anche del tennis. Infatti, per la prima volta nella storia, la città partenopea è diventata sede di un torneo Atp 250, al quale hanno preso parte grandissimi personaggi di questo sport, tra cui gli italiani Fognini e soprattutto il talentuosissimo Matteo Berrettini.tennis Atpfirma autografi ai tifosi del– ...