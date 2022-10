Foggia | trentenne muore in cella pochi giorni dopo l' arresto | la famiglia sporge denuncia Temiamo che sia stato picchiato

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Osama Paolo Harfachi,no di origini marocchine, arreil 13 ottobre per una rapina, ètrovato morto il 18 ottobre: la causa ècardiaco. "Ma era in ottima salute", dicono i genitori, che hanno ricevuto da un altro detenuto - poi rilasciato - dei messaggi...

La Repubblica

Chiedono chiarezza sulla morte del figlio 30enne trovato morto il 18 ottobre scorso nel letto della sua cella della casa circondariale die per questo hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Arika Mouhib e Iakbir Harfachi sono rispettivamente la madre e il padre di Osama Paolo Harfachi , foggiano di origini marocchine, Foggia, trentenne muore in cella pochi giorni dopo l'arresto: la famiglia sporge denuncia. "Temiamo che sia s… Osama Paolo Harfachi, foggiano di origini marocchine, arrestato il 13 ottobre per una rapina, è stato trovato morto il 18 ottobre: la causa è arresto cardiaco. "Ma era in ottima salute", dicono i geni ...