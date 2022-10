LA NAZIONE

Il futuro dei grandi immobili vuoti: mix di funzioni senza vincoli rigidi 'Blocco alle strutture ricettive in centro, si favoriranno nelle periferie'. L'assessora Del Re illustra i prossimi passi del ...... come Roma,, Venezia). La conseguenza è che basare una valutazione sulla sola fetta dei ... su comela geografia delle principali aree di provenienza dei visitatori, su quanto e in cosa ... Firenze cambia così Una scuola superiore nel Palazzo ex Ferrovie Niente hotel per 5 anni Il futuro dei grandi immobili vuoti: mix di funzioni senza vincoli rigidi "Blocco alle strutture ricettive in centro, si favoriranno nelle periferie". L’assessora Del Re illustra i prossimi passi del ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe S 350 d 4Matic Premium Plus nuova a Firenze nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...