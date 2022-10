Fiorello | la lettera dalla redazione del Tg1 | Non siamo in guerra con te

... contenute nellapubblicata ieri, e auguro loro di trovare le risposte e le soluzioni per lavorare al meglio'.romanticone con la moglie Susanna Biondo e papà show con le figlie ...... per avermi dato la possibilità di tornare in Rai e di farlo su Rai2" ha dettoche ha poi ... ringrazio i giornalisti del Tg1 per le parole di stima nei miei confronti, contenute nella...Dopo la bufera sul possibile approdo dello showman nella fascia del TG1 e la lettera di chiarimento del Cdr, Fiorello porta il suo format su Rai2 ...Tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, c'è indubbiamente Selvaggia Lucarelli che anche in questa edizione vesti i panni di giurata. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi follower, l'irruente ...