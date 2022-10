FIORELLO CAMBIA ORARIO PER PLACARE IL TG1 CON UNOMATTINA AGNELLO SACRIFICALE?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il caso più che andare verso una soluzione semplice, ovvero la retromarcia del Tg1 e l’approdo dinella fascia di prima mattina di Rai1, si ingarbuglia. 4 le ipotesi sul tavolo che verranno discusse nell’odierno CdA di Viale Mazzini con l’ad Carlo Fuortes. Ricapitolando. Esce la notizia dell’approdo di Viva Asiago 10 conal posto del Tg1 Mattina, il comitato di redazione del tg diretto da Monica Maggioni fa uscire un comunicato fuoco e fiamme, sottolineando inoltre di non essere nemmeno stati consultati. Indiscrezioni a catena su untra lo stupito per la reazione dei giornalisti e l’arrabbiato a tal punto da aver detto “no”, abbandonando il progetto. Nulla di confermato né smentito, finché il Tg1 scrive aspiegando che il problema non è lui ma i modi della Rai. Dallo “sfregio” al ...

In Rai sta accadendo un putiferio da quando i vertici hanno deciso di inserire il nuovo show dial posto del Tg1 Mattina. La rete di Statoil palinsesto in base alle necessità del momento e evidentemente ha bisogno di uno spazio mattutino dedicato all'intrattenimento. Sembra ...