Fiorello | «Auguro al Tg1 di trovare le soluzioni per lavorare al meglio»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 20 ottobre 2022)(Foto US Rai) Ha vinto Monica Maggioni:andrà sì in onda ogni mattina ma su Rai 2. Lo showman siciliano incassa così questo nuovo scenario, impensabile fino a qualche giorno fa: “Ringrazio la Rai, soprattutto l’AD Carlo Fuortes e Stefano Coletta, per avermi dato la possibilità di tornare in RAI e di farlo su Rai 2” ha dichiarato all’Ansa. Il nuovo programma si chiamerà Viva Rai 2 e a tal proposito spiega: ”E’ una scelta che mi rende felice, io amo le prime volte, anche se in realtà si tratta di un ritorno. Nel 1992 feci Il nuovo Cantagiro e oggi, dopo un lungo giro di 30 anni, approdo al mattino presto di Rai 2 con un progetto a cui tengo molto, e che come fu con Viva Radio 2 e Viva RaiPlay, ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio“. Infine, una battuta sulla vicenda che l’ha visto coinvolto con il Tg1, che fin da subito si è ...