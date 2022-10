Figlio di giornalisti del Corriere travolto e ucciso sul marciapiede da un’automobilista ubriaca

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) E’ risultata positiva al test dell’alcol e “non negativa ai cannabinoidi” la 24enne arrestata e posta ai domiciliari per aver investito esu via Cristoforo Colombo, a Roma, un ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni il mese prossimo. Il giovane e’ stato investito mentre camminava sulda una Suzuki Swift condotta dalla ragazza di 24 anni bloccata dagli agenti del gruppo XI Marconi della polizia locale di Roma Capitale. Un tasso alcolemico alto pari a 1,57, piu’ del triplo rispetto alla soglia massima consentita. Inoltre, alla ragazza in passato era stata sospesa la patente proprio per guida in stato ebrezza. Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione all’investimento mortale. Il pm Ermino Amelio affidera’ nel pomeriggio l’incarico per eseguire l’autopsia. Secondo quanto ricostruito, la 24enne ...