Fi | Berlusconi | ' piena e totale adesione a valori europeisti e atlantisti'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "A causa della convocazione per le consultazioni del Presidente della Repubblica, non ho potuto partecipare, come sempre ho fatto, al Summit del Ppe che precede il Consiglio europeo. Ho dunque delegato il vicepresidente Antonio Tajani a rappresentare la posizione mia personale e di tutta Forza Italia, che è diai". Così il presidente di Fi, Silvio, sui social.

...per il vertice del Ppe dopo le polemiche scaturite dagli audio sottratti a Silvio. L'... Il Ppe:fiducia in Forza Italia e in Tajani. Michel: l'Ue collaborerà con il governo italiano...Meloni l'Italia è appena riuscita nell'impresa di un governo non ancora nato ma già incrisi',... Antonio Tajani ha parlato con Repubblica della vicenda degli audio rubati a Silvio: 'In ...«Uccide l'amica, la decapita e la seppellisce nel bosco senza testa»: l'accusa choc e il video che inchioda l'omicida La manicure rosso geranio di Caterina Balivo anticipa le tendenze smalto dell'Inve ...Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Trovo totalmente ipocrita, da parte del centrodestra, lo scandalo per gli audio rubati di Berlusconi. Berlusconi ha detto esattamente le stesse cose in piena ...