Feti | famiglia e 50 Ave Maria | il nuovo presidente della Camera viene dal Medioevo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) «Non conoscono la differenza tra un maschio e una femmina ma vogliono farci credere che un feto non sia un bambino». Firmato Jacopo Coghe, padre di cinque figli, portavoce dell’associazione Pro Vita &, tra i fondatori e organizzatori del Family Day. «Auguri di buon lavoro a Lorenzo Fontana. Ha sempre dimostrato affidabilità e competenza, avendo a cuore i principi non negoziabili: vita,, libertà educativa e tuteladisabilità. Confido nel suo impegno per la promozione del bene comune anche nel suoincarico». Fotografie di, la violenza di uno stupro equiparata alla violenza di un aborto, difesa dei diritti del nascituro sin dal concepimento, sepoltura di prodotti abortiti sotto le 28 settimane con o senza consenso dei genitori. Il popolo dei pro life è sbarcato in ...

... davvero, nulla di nuovo per chi ha chiesto un cimitero per ie vive l'ossessione della '... vinta da una leader guidata dal faro di Dio, patria e, solo quella con la mamma e il papà però, ......degli omosessuali) e in difesa dellanaturale che la galassia pro - life di ispirazione americana inizia ad apparire sulla scena, con tutto il suo corollario iconografico di immagini di... La Destra porta in Parlamento i Pro-Vita: tra cimiteri dei feti e ministeri anti-gender, chi sono i nuovi Pillon Dal giorno della vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni, in Italia state fatte tre proposte che mostrano una linea chiara della nuova maggioranza contro l'interruzione volontaria di gravidanza ...L'idea di ricollegare l'acquisizione della capacità giuridica al momento del concepimento è antichissima: ne parlava Carlo Casini nel 1978. Si tratterebbe di un mutamento di prospettiva radicale: se i ...