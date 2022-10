Festa del Cinema di Roma 2022 | presentato il restauro de L’Anatra all’Arancia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ilde L'Anatra all'Arancia è statoda Infinity+, in collaborazione con ladeldi, per commemorare il grande Ugo Tognazzi. Tratto dall'opera di William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon, L'Anatra all'Arancia è un cult della commedia italiana che è statoin versione restaurata presso ladeldi, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi. Infinity+ ha celebrato i 100 anni dalla nascita di Tognazzi, presentando la versione restaurata del film in anteprima alladel. La proiezione speciale delè stata presentata da Ricky Tognazzi e da Emanuele Salce, che hanno ...

CorrierePL

Presentato allaCinema di Roma e dal 27 ottobre al ...La serie è stata recentemente presentata in anteprima mondiale durante laCinema di Roma e, più nello specifico, il suo esordio al grande pubblico è prevista durante il corso2023. ... Alla Festa del Cinema la collezione Not Your Usual di Mallone per Pulze I fan più accaniti di Assassin's Creed Valhalla saranno felici di sapere che la spaventosa Festa di Oskoreia sta tornando con nuove ricompense.AGI - "Non avremi mai immaginato nel giro in un anno mezzo di fare due film sul teatro. Da teatrante militante dico che è un grande piacere poter omaggiare questo rito civile che per tante ragioni, e ...