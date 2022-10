Fermato fuori da una banca perché nero | razzismo contro Duvan Zapata | attaccante dell' Atalanta

(Di giovedì 20 ottobre 2022), centravanti colombiano, è stato vittima di un episodio razzista a Bergamo. Mentre stava entrando in, l'è stato bloccato da un solerte vigilante all'...

il Resto del Carlino

Duvan Zapata, centravanti colombiano dell'Atalanta, è stato vittima di un episodio razzista a Bergamo. Mentre stava entrando in banca, l'attaccante è stato bloccato da un solerte vigilante all'...Duvan Zapata è stato fermato fuori da una banca da un vigilantes e non è stato lasciato entrare: "Questo non è un posto per lei" avrebbe detto la guardia giurata. Poi le scuse.