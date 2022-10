Ferdinand contro il Man United | “Sconcertante non abbiano lasciato partire

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'ex difensore Red Devils non si capacita delle decisione della sua ex squadra sulla gestione di CR7.

Milan News 24

...una concorrenza a dir poco agguerrita. La chiave fu il rapporto peso/potenza, oggi scontato ... Come omaggio a quel momento fondamentale della vita di, oggi il team di Porsche Heritage ......Richardson è rimasto a secco di gol sia sabato 8il Gillingham (1 - 1) che venerdì 14... Divano inoltre "fatale" alla leggenda del Manchester United Rio, che si lesionò i ... Rio Ferdinand contro Southgate: «Tomori non convocato, perchè» Ronaldo è al centro di un vero e proprio caso mediatico, dopo la vittoria del Manchester United contro il Tottenham: c'è il verdetto su CR7 ...I Red Devils hanno battuto gli Spurs...senza Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha giocato ed è entrato negli spogliatoi in anticipo. La situazione con Ten Hag e tesa e Ferdinand entra...in tackle s ...