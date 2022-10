F1 | Red Bull convoca conferenza stampa per discutere della violazione budget cap

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Inizia con il botto il fine settimanaF1 da Austin, dove andrà in scena il GP degli Stati Uniti. Venerdì in programma le due sessioni di prove libere, ma soprattutto nella mattinata texana (quindi tardo pomeriggio italiano) ci sarà unaindetta dalla Redper affrontare la tematicadelcap. SportFace.

Austin farà eccezione, perché sarà la prima conferenza stampa dopo l'ufficializzazione della violazione delle regole sul budget cap del 2021 da parte della. Una violazione che la FIA non ha ...Norris infatti, prima di firmare un principesco rinnovo di contratto con il team di Woking fino al 2025, ha ammesso di essere stato in trattative con la. La scuderia di Milton Keynes, che ...Venerdì mattina ci sarà una conferenza stampa indetta dalla Red Bull per affrontare la tematica della violazione del budget cap di F1.La FIA ha fatto un'offerta alla Red Bull per i termini di un "accordo di violazione accettato" in riferimento alla questione Budget Cap.